В Кремле ответили на обвинения Евросоюза в адрес Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обвинения Европейского союза в адрес главы России Владимира Путина.

Ранее в ЕС распространилось мнение, что Путин якобы несет политическую ответственность за происходящее с «лидерами оппозиции».

«Нет, безусловно нет, мы категорически не согласны с подобными заявлениями», — сказал представитель Кремля.

В четверг, 18 марта, представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что президент России Владимир Путин несет ответственность за политику и происходящее в его стране, в частности относительно оппозиции. Так она ответила на вопрос журналистов о том, согласен ли глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель с заявлениями президента США Джо Байдена в адрес главы РФ.

17 марта в интервью ABC News американский глава Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в американскую президентскую избирательную кампанию 2020 года. Также президент США позволил личные оскорбления в адрес российского коллеги. В том числе ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Президент России ответил на слова Байдена, пожелав ему здоровья.

Позднее российский глава государства предложил провести разговор с Байденом в «прямом эфире».