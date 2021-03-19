Премьер РФ Михаил Мишустин освободил от должности первого замглавы Минфина Татьяну Нестеренко, которая проработала в ведомстве 20 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«Первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко распоряжением правительства освобождена от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Нестеренко продолжит заниматься проектами в сфере финансов.

В Минфине Нестеренко проработала более 20 лет, с 2012 года — в статусе первого заместителя министра.