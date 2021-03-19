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Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Михаил Мишустин, 2008 год Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Михаил Мишустин, 2008 год

Мишустин освободил от должности первого замглавы Минфина

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Премьер РФ Михаил Мишустин освободил от должности первого замглавы Минфина Татьяну Нестеренко, которая проработала в ведомстве 20 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«Первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко распоряжением правительства освобождена от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Нестеренко продолжит заниматься проектами в сфере финансов.

В Минфине Нестеренко проработала более 20 лет, с 2012 года — в статусе первого заместителя министра.

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