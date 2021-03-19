В музее Техаса убрали восковую фигуру Трампа из-за того, что ее пинали посетители

Восковую фигуру 45-го президента США Дональда Трампа, которая экспонировалась в музее восковых фигур города Сан-Антонио, убрали на склад из-за большого количества повреждений, нанесенных посетителями, пишет San Antonio Express News.

Посетители музея систематически наносили удары и царапали лицо статуи, приводя ее в негодность.

«Когда атакуют статую известной политической фигуры, такие атаки создают для нас проблемы», — заявил Клэй Стюарт, управляющий музеем.

Когда музей восстановит «лицо» Трампа и выставит его восковую фигуру обратно в экспозицию — неизвестно. По словам Стюарта, скорее всего это произойдет после того, как музей города Сан-Антонио получит фигуру действующего президента США Джо Байдена.

«Мы постоянно проводим ротацию восковых фигур», — заверил Стюарт.

Ранее музей мадам Тюссо в Лондоне переодел фигуру Трампа в одежду для гольфа.