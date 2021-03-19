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Новости политики

Политолог оценил утвержденный Путиным новый состав ЦИК

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Новый состав Центризбиркома продолжит линию по улучшению и демократизации российский избирательной системы, сообщил политолог Марат Баширов, комментируя утвержденную Владимиром Путиным последнюю пятерку нового состава ЦИК России, в которую вошла нынешняя глава комиссии Элла Памфилова, руководитель аппарата ОП Павел Андреев, член СПЧ Игорь Борисов, сотрудник администрации президента РФ Наталья Бударина и декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов.

«Мы знаем, что ЦИК на самом деле формируется в большем составе — люди делегируются от Госдумы, в основном от парламентских партий. Эта пятерка — независимая группа в ЦИК. Очень важно, что сохранена преемственность — очевидно, что комиссию будет возглавлять Памфилова», — сказал он «Газете.Ru».

Также эксперт назвал важным назначение Андрея Шутова.

«Для нас ЦИК все-таки тот орган, который не только должен фиксировать результаты выборов, но и развивать избирательную систему. Прежний состав ввел, например, электронную форму голосования, была увеличена длительность голосования до 3 дней. Избирательная система должна быть удобной, демократичной, она должна отвечать на запрос избирателей. Шутов, работающий на факультете политологии, эту адекватность и сможет обеспечить», — заключил Баширов.

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