Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным реформу конституции «в общих чертах»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос проведения конституционной реформы в стране на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным затрагивался в общих чертах. Об этом сообщает БелТА.

По его словам, с момента начала подготовки документов для проведения конституционной реформы многие «начали пописывать», что он якобы пообещал российскому президенту реформу конституции.

Политик подчеркнул, что «никому ничего не обещал», кроме самого белорусского народа.

«Какое отношение имеет Россия к конституционной реформе в Беларуси? Никогда эта тема не затрагивалась, кроме как в общих чертах», — подчеркнул Лукашенко.

При этом белорусский глава государства добавил, что президент России просто интересовался его планами и размышлениями по поводу реализации данной реформы.

Ранее Лукашенко призвал совместить референдум по конституции с местными выборами.

Накануне, 11 февраля, президент Белоруссии заявил, что проект новой конституции республики будет готов в течение 2021 года, а в начале следующего - вынесен на всенародное обсуждение. Он также пообещал провести в стране конституционную реформу честно.