Джо Байден споткнулся и упал на трапе перед вылетом в Джорджию

Президент США Джо Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу на борт Air Force One. Об этом сообщает The Sun.

Самолет должен вылететь в Джорджию, где у политика запланирован ряд важных мероприятий. В том числе у него запланирована встреча с лидерами азиатского сообщества в Атланте на фоне произошедшей серии огнестрельных атак на спа-салоны, в результате которых погибли восемь человек.

После того, как американский президент споткнулся и упал, он встал и помахал рукой провожающим.

Не так давно глава Белого дома уже ломал ногу во время игры со своей собакой.

Официальные представители политика пока не заявляли о его травмах после инцидента на трапе.