Белый дом: встреча Байдена и Путина пройдет «в подходящее время»

Белый дом оценил перспективу проведения первой встречи президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно заявлению американской администрации, контакт глав государства пройдет тогда, когда придет время.

Ранее Байден выразил уверенность в том, что «на каком-то этапе» вновь переговорит с Путиным.

Накануне, 18 марта, президент России Владимир Путин предложил провести разговор с американским лидером Джо Байденом в прямом эфире после того, как глава США заявил, что Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в американскую президентскую избирательную кампанию 2020 года.

Позднее пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом пока не принял предложение об организации в прямом эфире возможной беседы Путина и Байдена, поскольку второй будет в ближайшее время «довольно занят» в Джорджии.