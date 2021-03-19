Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев

Лукашенко назначил Мезенцева госсекретарем Союзного государства

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил бывшего посла России в республике Дмитрия Мезенцева госсекретарем Союзного государства. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».

»Григорий Рапота освобожден от должности Госсекретаря Союзного государства. На этот пост назначен Дмитрий Мезенцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Рапота уже подписал соответствующее постановление, где отражены эти кадровые перестановки.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева с поста посла РФ в Белоруссии.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.