Лукашенко назначил Мезенцева госсекретарем Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил бывшего посла России в республике Дмитрия Мезенцева госсекретарем Союзного государства. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».

»Григорий Рапота освобожден от должности Госсекретаря Союзного государства. На этот пост назначен Дмитрий Мезенцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Рапота уже подписал соответствующее постановление, где отражены эти кадровые перестановки.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева с поста посла РФ в Белоруссии.