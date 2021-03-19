СНБО Украины вводит «максимальные санкции» против Поклонской и Януковича

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции в отношении о введении ограничительных мер в отношении ряда украинских экс-чиновников и должностных лиц Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, ограничительные меры коснутся экс-президента Украины Виктора Януковича, бывшего премьер-министра страны Николая Азарова, экс-министра образования Дмитрия Табачника, бывшего министра обороны Павла Лебедева, а также экс-генпрокурора Виктора Пшонку и других чиновников.

Кроме того, санкции будут установлены против зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской и главы Крыма Сергея Аксенова.

С соответствующей рекомендацией ранее к СНБО обратился Совбез Украины, в частности, его глава Иван Баканов.

«В 2014-м большая ответственность возлагалась на руководителей, но они позволили произойти худшему - вторжению РФ на нашу территорию. Поэтому должны за это ответить. И не имеет значения, что они делали в тот момент: убегали в Ростов или звали РФ для «спасения» русскоязычного населения», — подчеркнул Баканов.

19 февраля СНБО Украины ввел санкции против Медведчука и пяти россиян. 20 февраля Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении депутата Рады, члена партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на пять лет. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов — 112, NewsOne, ZIK.