Зеленский утвердил продление на три года санкций против российских банков

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) по продлению на три года санкций против российских банков. Об этом говорится в опубликованном в пятницу указе главы государства.

Речь идет о дочерней структуре российского Сбербанка и Проминвестбанке.

«Ввести в действие решение СНБО от 11 марта 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), прилагается», — говорится в документе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последние решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО).

На этой неделе стало известно, что СНБО Украины продлил санкции в отношении российских банков.