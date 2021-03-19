Сын Трампа усомнился, что ветер привел к падению Байдена на трапе самолета

Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший прокомментировал инцидент с падением президента США Джо Байдена на ступеньках трапа самолета. Соответствующее заявление он разместил в своем Twitter.

Он усомнился в том, что причиной произошедшего был ветер.

В публикации сын Трампа привел скриншоты с данными метеорологических служб, согласно которым скорость ветра составляла около 6 м/с. Метеослужба отмечает, что такой ветер «поднимает пыль и бумагу» и «шевелит небольшие ветви».

В комментарии Дональд Трамп-младший пошутил, что глава Белого дома «в отличной форме».

Ранее Джо Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета Air Force One. В Белом доме заявили, что причиной инцидента стал ветер.