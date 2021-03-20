Бывшего президента Боливии Аньес переведут из тюрьмы в больницу

Суд разрешил перевести бывшего временного президента Боливии Жанин Аньес из тюрьмы в больницу в связи с ухудшением ее здоровья, пишет газета El Deber.

Как сообщает издание, адвокат отмечал, что политик почувствовала недомогание из-за проблем с давлением. В тюрьму, где содержится Аньес, была вызвана скорая помощь, однако в больницу ее не отвезли. На следующий день глава пенитенциарной системы Ла-Паса сообщил, что экс-президента чувствует себя хорошо и находится в стабильном состоянии.

По информации газеты, судьи рассмотрели пять докладов о состоянии Аньес. В данных документах было сказано о постоянном повышенном давлении.

Также сообщалось, что врач тюрьмы с 17 марта просил о переводе женщины в медицинский центр, чтобы ее мог обследовать кардиолог.

13 марта Жанин Аньес была задержана по обвинениям в госизмене, подстрекательству к мятежу и заговору. Через два дня стало известно, что боливийский суд постановил поместить ее под арест на четыре месяца.

По данным издания Agencia Boliviano de Information, накануне, 12 марта, также задержали экс-министра юстиции Боливии Альваро Коимбра и экс-министра энергетики этой страны Родриго Гусман в рамках расследования дела о госперевороте в ноябре 2019 года.