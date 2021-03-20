Американцы извинились перед Россией за слова Байдена

В российское посольство в Вашингтоне поступили письма от граждан США с извинениями за заявления американских властей в адрес России. Об этом сказано в заявлении посла РФ в Соединенных Штатах Америки Анатолия Антонова, размещенном на странице российской дипмиссии в Facebook.



Дипломат выразил признательность американцам, которые направили в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между США и Россией.

«Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес РФ», — говорится в его заявлении.

Антонов признался, что , что тронут позицией граждан США, «понимающих, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия».

Он добавил, что такой подход американцев говорит о том, что потенциал для нормализации связей между народами двух стран «сохранился».

Посол также надеется, что администрация США прислушается к избирателям и «прекратит курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений».

17 марта в интервью ABC News американский глава Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в американскую президентскую избирательную кампанию 2020 года. Также президент США позволил личные оскорбления в адрес российского коллеги. В том числе ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Президент России ответил на слова Байдена, пожелав ему здоровья.

Путин также предложил американскому коллеге поговорить «в прямом эфире».

Байден ответил на предложение российского лидера о проведении переговоров в открытом режиме, заявив, что стороны будут контактировать в будущем.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом пока не принял предложение об организации в прямом эфире беседы Путина и Байдена, поскольку второй будет в ближайшее время «довольно занят» в штате Джорджия.