США на встрече на Аляске подтвердили приверженность принципу «одного Китая»

Делегация США во время переговоров в Анкоридже (штат Аляска) подтвердила приверженность Вашингтона принципу «одного Китая». Об этом сказано в совместном заявлении, распространенном Центральным телевидением КНР.

Согласно сообщению, американская сторона подтвердила, что «по вопросу Тайваня будет твердо придерживаться принципа «одного Китая».

Ранее в Госсовете КНР назвали переговоры с США на Аляске «откровенными, конструктивными и полезными».

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров на Аляске заявил, что Соединенные Штаты Америки намерены поддерживать с Китаем как конкурентные, так и сотруднические отношения.

Также сообщалось, что встреча китайской стороны и американских представителей на Аляске прошла напряженно. Представители двух государств раскритиковали поведение друг друга на переговорах. США заявили, что Пекин нарушил протокол, растянув вступительное слово. Представители Китая, в свою очередь, заявили об аналогичном нарушении американцев, добавив, что те создали конфликтную ситуацию.