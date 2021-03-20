Козак предложил коллегам изменить порядок заседаний «нормандской четверки»

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, представляющий Россию в переговорах «нормандской четверки», предложил изменить принцип организации заседаний. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в российской делегации.

Замглавы администрации российского лидера отметил, что одной из причин отсутствия какого-либо прогресса в достижении результатов в ходе переговоров является ненадлежащая организация.

«Учитывая равноправие всех участников «нормандского формата», было бы целесообразно использовать широко применяющиеся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников», — говорится в письме Козака, которое адресовано коллегам из Украины, Франции и Германии.

По его мнению, такой подход позволит определить самые эффективные механизмы организации переговоров и сократить время на их проведение.

В настоящее время на онлайн-встречах политсоветников «нормандской четверки» председательствуют поочередно Германия и Франция.

Ранее Козак рассказал об итогах переговоров «нормандской четверки», которые состоялись 12 января.