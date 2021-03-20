Глава МВД Украины не исключил начала холодной войны между Россией и США

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не исключил начала холодной войны между Россий и США. Его слова приводятся на сайте украинского МВД.

Как отмечает Аваков, началом таких событий могут послужить слова президента США Джо Байдена в отношении его российского коллеги Владимира Путина.

«Это может быть началом холодной войны между западной цивилизацией и российской империей, как ее видит Путин. Но я переживаю насчет того, чтобы это не оказалось горячей войной для Украины, потому что президент России может разыграть очередную авантюру против нас», — сказал глава ведомства.

В интервью ABC News 17 марта президент США Джо Байден пригрозил, что российский лидер Владимир Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также глава Соединенных Штатов допустил личные оскорбления в адрес российского коллеги. В том числе ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей.

В свою очередь президент России пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую присказку «кто как обзывается, тот так и называется».