Киев отказался в полной мере соблюдать прекращение огня на Донбассе

На последней видеоконференции политических советников глав «нормандской четверки» Украина заявила об отказе в полной мере соблюдать прекращение огня на Донбассе, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака.

Козак направил коллегам по нормандскому формату письмо по итогам заседания. В нем подчеркнуто намерение Германии, России и Франции приложить все усилия для того, чтобы режим прекращения огня в Донбассе был устойчивым и всеобъемлющим.

Замглавы администрации имеет ввиду договоренности о прекращении огня, согласованные 22 июля 2020 года в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

В договоренности содержится пункт о том, что ответный огонь в случае наступательных действий можно открывать только при наличии приказа руководства вооруженными силами сторон конфликта и провала всех попыток урегулировать инцидент через координационные механизмы.

Именно с этим пунктом не согласна Украина, о чем, по данным ТАСС, осведомлены Россия, Франция и Германия.

Ранее Козак предложил коллегам изменить порядок заседаний «нормандской четверки»