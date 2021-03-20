Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

В США конгрессмен высмеял ответ Байдена на предложение Путина поговорить

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Член палаты представителей США Мэтт Гетц прокомментировал ответ американского президента Джо Байдена на предложение российского коллеги Владимира Путина принять участие в переговорах в открытом режиме. Об этом сообщает РИА «Новости».

Конгрессмен высмеял реакцию политика, который сказал, что «на каком-то этапе» вновь переговорит с Путиным.

По его словам, разговор президентов США и России «не закончится, как «Рокки IV»». Он также выразил неуверенность в том, что глава Белого дома сможет выйти победителем в дискуссии.

Кроме того, конгрессмен положительно отнесся к ответу Путина на заявления Байдена в интервью ABC News.

«В Вашингтоне все знают, что каждый раз, когда Камала Харрис пожимает руку Джо Байдену, она проверяет его пульс», — сказал Гетц.

18 марта президент России Владимир Путин предложил провести разговор с американским лидером Джо Байденом в прямом эфире после того, как глава США заявил, что Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в американскую президентскую избирательную кампанию 2020 года.

Позднее пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом пока не принял предложение об организации в прямом эфире возможной беседы Путина и Байдена, поскольку второй будет в ближайшее время «довольно занят» в Джорджии. При этом источник из администрации президента США также рассказал Bloomberg, что встреча Путина и Байдена пройдет «в подходящее время».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.