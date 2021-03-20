В США конгрессмен высмеял ответ Байдена на предложение Путина поговорить

Член палаты представителей США Мэтт Гетц прокомментировал ответ американского президента Джо Байдена на предложение российского коллеги Владимира Путина принять участие в переговорах в открытом режиме. Об этом сообщает РИА «Новости».

Конгрессмен высмеял реакцию политика, который сказал, что «на каком-то этапе» вновь переговорит с Путиным.

По его словам, разговор президентов США и России «не закончится, как «Рокки IV»». Он также выразил неуверенность в том, что глава Белого дома сможет выйти победителем в дискуссии.

Кроме того, конгрессмен положительно отнесся к ответу Путина на заявления Байдена в интервью ABC News.

«В Вашингтоне все знают, что каждый раз, когда Камала Харрис пожимает руку Джо Байдену, она проверяет его пульс», — сказал Гетц.

18 марта президент России Владимир Путин предложил провести разговор с американским лидером Джо Байденом в прямом эфире после того, как глава США заявил, что Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в американскую президентскую избирательную кампанию 2020 года.

Позднее пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом пока не принял предложение об организации в прямом эфире возможной беседы Путина и Байдена, поскольку второй будет в ближайшее время «довольно занят» в Джорджии. При этом источник из администрации президента США также рассказал Bloomberg, что встреча Путина и Байдена пройдет «в подходящее время».