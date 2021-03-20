Посол России в США направился в Нью-Йорк для вылета в Москву

Российский посол в США Анатолий Антонов покинул территорию дипмиссии в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат направляется в Нью-Йорк, откуда он должен вылететь в Москву для участия в консультациях с МИД России. Агентство отмечает, что Антонов выехал на служебном автомобиле.

Ожидается, что из Нью-Йорка глава российского посольства вылетит прямым рейсом в Москву. В столицу он приземлится в воскресенье, 21 марта.

О том, что Антонов вылетит в Москву в субботу, 20 марта, ранее рассказали в заявлении российской дипмиссии в США.

Посол России в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву на консультации по дальнейшему вектору российско-американских отношений.

В МИДе подчеркнули, что в новейшей истории еще не приглашали посла России в США на консультации в Москву.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова также объяснила вызов посла в США.

В интервью ABC News 17 марта президент США пригрозил, что российский лидер Владимир Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также Байден допустил личные оскорбления в адрес российского коллеги.