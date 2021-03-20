Пушков предупредил об угрозе новой холодной войны из-за Байдена

Сенатор Алексей Пушков заявил о риске развития новой холодной войны из-за политического курса президента США Джо Байдена. Об этом он рассказал в разговоре с французским обозревателем Кристианом Маларом в эфире телеканала «i24news».

По его словам, на данный момент такая опасность существует.

«Она (холодная война. — «Газеты.Ru») начнется, если Байден забудет о том, что Соединенные Штаты не в силах победить Россию. Этот факт они должны принять», — сказал Пушков.

Он добавил, что американским властям также следует направить политический курс на достижение взаимопонимания. Сенатор считает, что Белый дом может начать менять стратегию с более узких вопросов, например «ядерной безопасности».

Ранее Пушков прокомментировал инцидент с падением Байдена на трапе самолета Air Force One. Он усомнился в названной Белым домом причине произошедшего инцидента.