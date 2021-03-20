Губернатор Нью-Йорка не намерен оставлять пост на фоне секс-скандала

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что не намерен покидать свой пост на фоне растущего числа обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает New York Post.

Источник подчеркнул, что губернатор не рассматривает такой вариант развития событий.

«Он (Куомо. — «Газеты.Ru») не уйдет в отставку. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы он ушел. На это нет причин», — сказал собеседник.

Кроме того, источник уточнил, что нью-йоркский губернатор всегда проявлял свои лучшие качества в кризисных ситуациях.

В среду, 17 марта, Куомо отказался давать комментарии по делу о сексуальных домогательствах, в которых его обвинили более восьми раз.

При этом стало известно, что губернатору Нью-Йорка грозит импичмент из-за обвинений в сексуальных домогательствах, сенаторы-демократы от Нью-Йорка также призвали Куомо уйти в отставку.