Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов

Посол РФ в США прилетел в Москву для консультаций

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Посол России в США Анатолий Антонов прилетел в Москву для консультаций по российско-американским отношениям. Об этом сообщает РИА «Новости».

Борт «Аэрофлота», на котором дипломат прибыл в Россию, приземлился в столице около 11.00 мск из Нью-Йорка.

Ранее стало известно, что посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву на консультации. Для российской стороны главным является определение способов выправить российско-американские связи, которые Вашингтон в последние годы завел в «тупик». Такое заявление сделала официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.