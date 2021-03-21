В Госдуме отреагировали на задержание губернатора Пензенской области

Депутат Госдумы от Пензенской области (партия ЛДПР) Дмитрий Пьяных прокомментировал задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом сообщает РИА «Новости».

Парламентарий заявил, что задержание Белозерцева с учетом его переизбрания на должность главы региона в сентябре 2020 года стало неожиданностью.

«Предпосылок видимых, по крайней мере, для меня не было...» — сказал Пьяных.

По его словам, главное, чтобы у правоохранительных органов были основания для этого.

«Здесь, наверное, нужно говорить больше не об элитной борьбе или конфликтах, а, видимо, есть какие-то основания для задержания», — заявил Пьяных.

В воскресенье, 21 марта, стало известно, что с главой Пензенской области проводят следственные действия. Как сообщал источник «Интерфакс», обыски и допросы проводятся с чиновником, его сыновьями и рядом должностных лиц областной администрации. Следственные мероприятия начались вечером в субботу в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. Речь идет о заключении госконтрактов через подставные компании.

При этом в пресс-службе губернатора заявляли, что не располагают данными относительно действий силовых структур, поэтому информацию не комментирует.

Позже в Следственном комитете России подтвердили, что Белозерцев и его соучастники задержаны по делу о взяточничестве. Также в «Единой России» заявили, что членство чиновника в партии в ближайшее время приостановят.

Иван Белозерцев находится на посту губернатора Пензенской области с 2015 года. До этого он был председателем заксобрания Пензенской области. Чиновник состоит в партии «Единая Россия».