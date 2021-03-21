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Новости политики

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Иван Белозерцев Иван Белозерцев

В Госдуме отреагировали на задержание губернатора Пензенской области

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Депутат Госдумы от Пензенской области (партия ЛДПР) Дмитрий Пьяных прокомментировал задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом сообщает РИА «Новости».

Парламентарий заявил, что задержание Белозерцева с учетом его переизбрания на должность главы региона в сентябре 2020 года стало неожиданностью.

«Предпосылок видимых, по крайней мере, для меня не было...» — сказал Пьяных.

По его словам, главное, чтобы у правоохранительных органов были основания для этого.

«Здесь, наверное, нужно говорить больше не об элитной борьбе или конфликтах, а, видимо, есть какие-то основания для задержания», — заявил Пьяных.

В воскресенье, 21 марта, стало известно, что с главой Пензенской области проводят следственные действия. Как сообщал источник «Интерфакс», обыски и допросы проводятся с чиновником, его сыновьями и рядом должностных лиц областной администрации. Следственные мероприятия начались вечером в субботу в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. Речь идет о заключении госконтрактов через подставные компании.

При этом в пресс-службе губернатора заявляли, что не располагают данными относительно действий силовых структур, поэтому информацию не комментирует.

Позже в Следственном комитете России подтвердили, что Белозерцев и его соучастники задержаны по делу о взяточничестве. Также в «Единой России» заявили, что членство чиновника в партии в ближайшее время приостановят.

Иван Белозерцев находится на посту губернатора Пензенской области с 2015 года. До этого он был председателем заксобрания Пензенской области. Чиновник состоит в партии «Единая Россия».

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