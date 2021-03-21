В Пензе рассказали о работе правительства после задержания губернатора

Несмотря на задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, правительство региона продолжает свою работу в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря губернатора и правительства региона Дину Черемушкину.

По ее словам, региональное правительство работает в штатном режиме в соответствии с уставом области.

Согласно документу, в случае когда губернатор временно не может исполнять обязанности, их исполняет вице-губернатор. В настоящее время пост вице-губернатора Пензенской области занимает Лариса Рябихина. Главой правительства региона является Николай Симонов.

Черемушкина рассказала, что исполняющий обязанности губернатора еще пока не назначен.

В воскресенье, 21 марта, стало известно, что с главой Пензенской области проводят следственные действия. Как сообщал источник «Интерфакс», обыски и допросы проводятся с чиновником, его сыновьями и рядом должностных лиц областной администрации. Следственные мероприятия начались вечером в субботу в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. Речь идет о заключении госконтрактов через подставные компании.

Позже в Следственном комитете России подтвердили, что Белозерцев и его соучастники задержаны по делу о взяточничестве. Также в «Единой России» заявили, что членство чиновника в партии в ближайшее время будет приостановлено.

Иван Белозерцев находится на посту губернатора Пензенской области с 2015 года. До этого он был председателем заксобрания Пензенской области. Чиновник состоит в партии «Единая Россия».