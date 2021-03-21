Байден оценил решение Турции выйти из конвенции по защите женщин

Президент США Джо Байден выразил разочарование в связи с решением Турции выйти из Стамбульской конвенции по защите женщин. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Во всем мире мы наблюдаем рост числа случаев домашнего насилия, включая сообщения о росте числа убийств женщин в Турции, первой стране, подписавшей конвенцию <...> Это обескураживающий шаг назад для международного движения за прекращение насилия в отношении женщин во всем мире», – подчеркнул глава государства.

Байден добавил, что страны мира должны работать над укреплением своих обязательств по прекращению насилия, а не отвергать международные договоры, направленные на защиту женщин. Он также назвал гендерное насилие «бедствием, которое затрагивает каждую страну».

20 марта Турция вышла из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Анкару пересмотреть свое решение.