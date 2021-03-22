РБК: санкции Байдена затронут менее 1% американских поставок в Россию

РБКРБК рассказал о влиянии первых ограничительных мер, которые введены при администрации президента США Джо Байдена, на торговые отношения с Россией.

По данным СМИ, в части ограничений экспорта санкции затронут менее 1% годовых поставок США на территорию России в денежном выражении.

Так, замминистра торговли и промышленности России Олег Бочаров отметил, что в ограничительных списках американского Минторга уже находятся многие российские лидеры в сфере радиоэлектронной промышленности. По его словам, по этой причине процесс импортозамещения по критически значимым направлениям является постоянным процессом.

Он подчеркнул, что российский Минпромторг поддерживает отечественных производителей, например через субсидирование или налоговые льготы. Кроме того, ведомство «проводит работы по стимулированию спроса на конечную продукцию и микропроцессоры».

«Более того, рынок радиоэлектроники на сегодня — это не только технологии из США, он включает в себя целый ряд доступной продукции из других стран», — заключил Бочаров.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден рассматривает вопрос введения санкций против Nord Stream 2 AG.