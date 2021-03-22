Правящая партия Армении выдвинет Пашиняна на пост премьера на выборах в парламент

Правящая в Армении партия «Мой шаг» выдвинет кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра на предстоящих внеочередных выборах в парламент. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Думаю, что это очевидно. Список возглавит Никол Пашинян», — сказал министр юстиции Армении Рустам Бадасаян.

Для роспуска парламента премьер Армении должен покинуть свой пост. Если парламенту дважды не удастся выбрать нового премьера, то он будет распущен. После этого состоятся новые выборы парламента, а нового премьера назначит парламентское большинство.

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня.

Ранее сообщалось, что Пашинян останется врио премьера Армении до парламентских выборов.

В феврале текущего года ситуация в Армении обострилась на фоне конфликта Пашиняна с руководством Генштаба вооруженных сил страны. Военные призвали премьера подать в отставку, что поддержали в оппозиции. Глава кабмина расценил действия Генштаба как попытку госпереворота.