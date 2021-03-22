Григорий Рапота будет представлять Курскую область в Совете Федерации. Об этом заявил в понедельник, 22 марта, губернатор области Роман Старовойт, передает ТАСС.

Ранее Рапота был ушел с поста госсекретаря Союзного государства Белоруссии и России.

«Буквально только что подписал постановление о наделении полномочиями представителя от исполнительного органа государственной власти Курской области в Совете Федерации Рапоты Григория Алексеевича», — сказал Старовойт.

По его словам, они с Рапотой уже решили, какие шаги предпримут для укрепления позиций Курской области в Совфеде.

Старовойт также добавил, что они с новым сенатором будут работать над созданием историко-мемориального комплекса, посвященного подвигу солдат СССР на северном фасе Курской дуги.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее назначил бывшего посла России в республике Дмитрия Мезенцева госсекретарем Союзного государства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Мезенцев в должности госсекретаря Союзного государства продолжит укреплять братские российско-белорусские отношения.