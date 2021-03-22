Песков не исключил, что Белозерцева могут отправить в отставку в связи с утратой доверия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по делу о коррупции.

По его словам, глава государства Владимир Путин получил соответствующие доклады и ознакомился с сутью дела.

«В настоящий момент это дело правоохранительных органов. Президента информировали о предпринимаемом действии», — отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что Путин пока не подготовил указ о недоверии к Белозерцеву, однако этого нельзя исключать с учетом происходящих событий. В настоящее время обвиняемый в коррупции чиновник все еще занимает пост главы региона.

Ранее сообщалось, что СК предъявил губернатору Пензенской области обвинение во взяточничестве. Следователи направили в суд ходатайство об аресте Белозерцева и других фигурантов дела.

В понедельник, 22 марта, Белозерцева доставили в один из московских изоляторов. Как сообщалось, глава региона и другие фигуранты дела не признают вину в коррупции.

21 марта Белозерцев и еще шестеро фигурантов дела были задержаны по подозрению во взяточничестве. Следствие считает, что в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.