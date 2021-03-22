Песков рассказал, где находится ядерный чемоданчик во время путешествий Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, всегда находятся с главой государства Владимиром Путиным, как во время его пребывания в стране, так и за границей.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, был ли у президента с собой во время отдыха в тайге ядерный чемоданчик.

Ранее Путин, говоря о возможных датах для разговора с президентом США Джо Байденом, заявил, что намерен уделить время отдыху в тайге. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что политик проведет выходные 20 и 21 марта в Сибири.

В воскресенье, 21 марта, появились кадры с отдыха Путина и главы Минобороны страны Сергея Шойгу в Сибири.

В 2019 году Путин ездил на отдых в Туву вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Тогда Песков объяснил, что Путин любит отдыхать в России, так как считает страну необъятной, красивой и богатой. Песков добавил, что это задача президента – популяризировать малоизвестные места России, о которых граждане могут не подозревать, на своем примере.