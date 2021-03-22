В США не поддержали предложение Путина о проведении разговора с Байденом

В Вашингтоне не поддержали предложение президента России Владимира Путина о проведении разговора с американским лидером Джо Байденом 19 или 22 марта в формате видеоконференции. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что таким образом упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине американской стороны тупика в отношениях двух стран, ответственность за это целиком на Соединенных Штатах.

Ранее Путин предложил Байдену организовать дискуссию в прямом эфире 22 марта. Это произошло после того, как глава США заявил, что Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в американскую президентскую избирательную кампанию 2020 года.

Позднее пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом пока не принял предложение об организации в прямом эфире возможной беседы Путина и Байдена, поскольку второй будет в ближайшее время «довольно занят» в Джорджии. Сам президент США не исключил, что «на каком-то этапе» вновь переговорит с Путиным.