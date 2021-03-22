Посол Антонов отказался комментировать свой визит в МИД

Российский посол в США Анатолий Антонов отказался комментировать ситуацию в отношениях Москвы и Вашингтона после своего визита в МИД РФ в понедельник, 22 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что заметив журналистов у главного входа здания МИД, дипломат вышел через боковой вход, однако и там были представители прессы.

Корреспонденты попытались расспросить посла, но он не захотел ничего говорить, а после попросил не беспокоить его.

Консультации в МИД с дипломатом длились порядка двух часов и завершились вскоре после того, как ведомство опубликовало заявление о состоянии отношений с Соединенными Штатами. Дипломат не стал также сообщать, возобновятся ли они в понедельник, 22 марта.

Ранее стало известно, что посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву на консультации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для российской стороны главным является определение способов выправить российско-американские связи, которые Вашингтон в последние годы завел в «тупик».

В российском МИДе подчеркнули, что в новейшей истории еще не приглашали посла РФ в США на консультации в Москву.

Представитель Госдепартамента США Джалина Портер, комментируя вызов российского посла в Вашингтоне в Москву, заявила, что американская сторона готовы привлекать Россию к ответственности.