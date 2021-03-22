Трамп рассказал, что пожелал Байдену удачи в своем письме

Бывший президент США Дональд Трамп признался, что пожелал удачи действующему американскому лидеру Джо Байдену в своем письме, однако не стал раскрывать подробности. Об этом он рассказал в подкасте The Truth with Lisa Boothe.

В январе текущего года, после своей инаугурации, Байден сообщил, что получил от своего предшественника «великодушное письмо». Он отметил, что не станет разглашать его содержание, пока лично не поговорит с Трампом, который отказался присутствовать на церемонии принесения присяги нового президента США.

«Главным образом я пожелал ему удачи», — сказал Трамп, отметив, что письмо состоит из нескольких страниц.

По его словам, послание было написано «от всего сердца», потому что ему хочется, чтобы Байден добился успеха.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков победил Байден, однако Трамп не признавал результаты выборов и оспаривал их в судах.