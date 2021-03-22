Путин объявил о решении вакцинироваться от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что вакцинируется от коронавируса во вторник, 23 марта. Свое решение он объявил на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса, трансляцию которого ведет «Россия 24».

«Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», — сказал глава государства.

При этом каким именно препаратом будет сделана прививка, Путин не уточнил.

В настоящее время в России зарегистрировано три вакцины — «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».