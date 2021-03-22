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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ, 17 февраля 2021 года Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ, 17 февраля 2021 года

Путин объявил о решении вакцинироваться от коронавируса

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Президент России Владимир Путин заявил, что вакцинируется от коронавируса во вторник, 23 марта. Свое решение он объявил на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса, трансляцию которого ведет «Россия 24».

«Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», — сказал глава государства.

При этом каким именно препаратом будет сделана прививка, Путин не уточнил.

В настоящее время в России зарегистрировано три вакцины — «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

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