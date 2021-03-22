Болгария высылает двух российских дипломатов

Власти Болгария приняли решение о высылке двух российских дипломатов из-за «шпионского скандала», передает Болгарское национальное телевидение.

Ноту уже передали послу России в Болгарии Элеоноре Митрофановой.

Генпрокуратура Болгарии ранее начала расследование в отношении группы лиц, которые подозреваются в шпионаже в пользу России. В ходе расследования было установлено, что два россиянина якобы осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность. При этом стало известно, что подозреваемые пользуются дипломатическим иммунитетом в соответствии с Венской конвенцией.

В этой связи главный прокурор Иван Гешев 22 марта официально передал данную информацию в МИД.

Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о готовности объявить российских дипломатов нежелательными персонами в стране на фоне дела о шпионаже. По его словам, задержание стало показательной акцией с целью потребовать прекратить шпионаж в пользу России.

В свою очередь российский сенатор Владимир Джабаров заверил, что Москва зеркально ответит Софии в случае высылки дипломатов.