Глава Евросовета назвал условия для улучшения отношений с Россией

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в беседе с президентом России Владимиром Путиным рассказал, при каких условиях улучшатся отношения Брюсселя и Москвы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление Евросоюза.

«Мишель выразил мнение, что европейско-российские связи находятся на низком уровне, и подтвердил подход ЕС к соблюдению пяти принципов», — говорится в документе.

Европейский политик также подчеркнул, что в настоящий момент между ЕС и Россией сохраняются множество разногласий. Кроме того, Мишель отметил, что ситуация может улучшиться, если «будет достигнут устойчивый прогресс» в вопросах минских соглашений, прекращения гибридных войн и кибератак, а также соблюдения прав человека.

Ранее стало известно, что Путин и Мишель провели телефонные переговоры. Российский президент отметил неудовлетворительное состояние связей между Россией и Евросоюзом, которое сложилось из-за «неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров».