Членство Белозерцева в «Единой России» приостановлено

Пресс-служба регионального отделения «Единой России» сообщает, что членство губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева приостановлено.

В понедельник, 22 марта, в региональном исполнительном комитете «Единой России» прошло заседание Президиума регионального политического совета, в ходе которого Белозерцева лишили членства из-за уголовного дела.

«В связи с возбуждением уголовного дела в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на заседании, в соответствии с партийным уставом, принято решение о приостановлении его членства в партии до результатов рассмотрения уголовного дела», — говорится в заявлении.

Ранее суд арестовал губернатора Пензенской области Белозерцева. Следствие считает, что в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.