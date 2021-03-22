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Новости политики

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Глава Европарламента ответил на введение КНР санкций против ЕС

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Глава Европарламента Давид Сассоли прокомментировал введение Китаем санкций в отношении депутатов Европейского парламента (ЕП). Об этом он заявил в Twitter.

Сассоли написал, что санкции КНР неприемлемы и будут иметь последствия. Он добавил, что депутаты ЕП попали в санкционный список «за выражение своего мнения при исполнении демократического долга».

«Права человека — это неотъемлемые права», — добавил глава Европарламента.

22 марта Евросоюз ввел санкции в отношении КНР, в связи с якобы существующей проблемой прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

После этого власти КНР ввели ответные санкции в отношении 10 парламентариев, ученых, политиков и четырех юридических лиц ЕС за вмешательство во внутренние дела Синьцзяня. Кроме того, МИД Китая обвинил Евросоюз в ведении политики двойных стандартов в сфере прав человека и потребовал от ЕС прекратить вмешательство во внутренние дела автономного района. В противном случае, министерство пообещало принять дополнительные меры.

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