США ожидают «трудных времен» в отношениях с Россией

В отношениях с Россией предстоят трудные времена, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы считаем, что в отношениях с Россией предстоят трудные времена, потому что существует ряд вопросов, по которым наши позиции глубоко различаются, а также ряд действий, на которые нам необходимо ответить решительно», — сказал Салливан.

В то же время, по его словам, Москва и Вашингтон могут продолжать сотрудничество во многих сферах, в том числе в ядерной. Тем не менее, предстоящие отношения с Россией потребуют того, чтобы США четко отстаивали свои интересы.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, как в альянсе относятся к России.