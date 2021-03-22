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Новости политики

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5. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина («Единая Россия»), 16,5 млн руб. 5. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина («Единая Россия»), 16,5 млн руб.

В Госдуме упрекнули Великобританию в попытке возродить колониализм

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Планы Лондона расширить присутствие в Черном и Балтийском морях доказывают, что страна готовится к экспансии, что схоже с попыткой возродить колониализм. Об этом заявила член комитета по международным делам Елена Панина, пишет РИА «Новости».

«По сути, мы видим попытку возродить имперскую военную мощь, проводить неоколониальную политику как в исторических зонах британских притязаний, так на «новом месте», например, в Арктике, в том числе в пределах Северного морского пути», — сказала Панина.

По словам политика, «глобалистские финансовые круги отвели Британии роль милитаристского тарана западного блока».

Тем не менее, Панина подчеркнула, что такие планы кажутся нереалистичными из-за значительного падения ВВП Великобритании.

«Как бы не надорваться британскому льву», — заключила Панина.

Ранее министерство обороны Великобритании опубликовало стратегию модернизации вооруженных сил, в котором Россия указана как угроза для страны.

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