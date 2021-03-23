Лавров заявил об отсутствии отношений у России с ЕС

У России отсутствуют отношения с Евросоюзом. Такое заявление на встрече с главой МИД Китая сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

Он объяснил, что у Москвы с ЕС «как с организацией отношений нет». Министр указал, что из-за односторонних шагов Брюсселя вся инфраструктура этих отношений с ЕС была разрушена.

«Если Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнеры только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться», — сказал Лавров.

По его словам, это ведет к тому, что отношения между Россией и КНР развиваются быстрее, «чем то, что осталось от отношений» со странами Европы.

Лавров отметил при этом, что российская сторона будет готова к контактам по наращиванию взаимодействия с ЕС, когда Брюссель сочтет необходимым «устранить аномалию» в отношениях с РФ.

Дипломат также подчеркнул, что на западном фронте у России пока «без перемен», а «на Востоке у нас очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче».

В феврале Лавров назвал отношения РФ с Евросоюзом «разорванными в клочья».