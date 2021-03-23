Лавров: РФ и КНР будут вместе бороться с санкциями Запада

Россия и Китай будут защищать торговые и финансовые отношения от угроз санкций со стороны Запада. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с китайским коллегой Ван И во вторник, 23 марта, передает ТАСС.

Российский министр отметил, что Москва и Пекин не намерены прибегать к «геополитическим играм» и отказываются от введения односторонних ограничений со стороны Запада.

Лавров подчеркнул, что РФ и Китай придерживаются мнения, что взаимодействие во внешней политике до сих пор является важным фактором.

Он также добавил, что китайско-российские отношения могут справиться с любыми испытаниями на международной арене и служат стабилизирующим фактором за счет того, что обе страны никогда не забывают о принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих государств.

Накануне, 22 марта, стало известно, что Евросоюз и Канада ввели санкции против КНР из-за предполагаемых нарушений прав человека.