В Белом доме заявили, что Байден регулярно консультируется с Обамой

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американский президент Джо Байден регулярно общается с 44-м главой США Бараком Обамой по ряду вопросов. Об этом сообщает Fox News.

По мнению Псаки, Байден будет находиться в контакте с Обамой в течение всего президентского срока. Отмечается, что чаще всего они проводят беседы по телефону. Одна из обсуждаемых тем — это закон о доступном медицинском обслуживании, над которым в свое время работал Обама. Сейчас расширением закона будет заниматься нынешний президент.

В начале своего президентского срока Байден сформировал свою команду в том числе из лиц, ранее работавших в администрации Обамы. Речь идет о главе администрации Роне Клейне, советнике по нацбезопасности Джейке Салливане, министре финансов Джанет Йеллен и госсекретаре Энтони Блинкене.