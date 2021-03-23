Кремль пока не принимал решение об отставке главы Пензенской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указа об отставке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, пока нет.

«Если и когда будет принят такой указ, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля журналистам.

Днем ранее он заявлял, что глава России Владимир Путин ознакомлен с делом Белозерцева.

Накануне стало известно об аресте губернатора Пензенской области по делу о коррупции. По подозрению во взяточничестве были задержаны еще пятеро фигурантов дела. По версии следствия, в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и ценностей в размере более 31 млн руб.

Сам Белозерцев рассказал ОНК, что виновным себя не признает, арест стал для него неожиданностью.