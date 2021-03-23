Песков: Путин не принимал решения возглавить партийный список «Единой России»

Президент России Владимир Путин пока не принимал решения относительно возможности возглавить партийный список «Единой России» на выборах в Государственную думу текущей осенью. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник, 23 марта.

«Мне неизвестно о том, что президент принимал такое решение. Пока таких решений президентом не принималось», — сказал представитель Кремля.

Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов на встрече российского лидера с главами думских фракций якобы предложит Путину возглавить партийный список на выборах в 2021 году. В итоге этого не случилось.

До этого эксперты предсказали острую борьбу за мандаты в новую Госдуму. Специалисты отмечали, что 18 марта обозначился тренд на повышение конкурентной борьбы на муниципальных выборах. Аналитики выразили мнение, что обострение конкуренции на самом низовом уровне может означать тренд на усиление конкуренции на осенних выборах и предстоящую острую борьбу за места в Госдуме.