В профильном комитете ГД поддержали идею запретить брать интервью у преступников

Идея запретить журналистам брать интервью у преступников, предложенная после фильма Ксении Собчак о «скопинском маньяке», заслуживает обсуждения в Госдуме. Об этом «Газете.Ru» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Депутат отметил, что преступники часто становятся объектами коммерческого интереса и героизации, поэтому с этим нужно бороться.

«Я считаю, что обсудить это стоит. Я понимаю, что есть абсолютно устоявшиеся, в том числе из-за рубежа, возмутительные принципы. Люди, которые совершали страшные преступления, становятся объектами коммерческого интереса медиасообщества, зарабатывают деньги, последователей и подражателей привлекают. Это опасное и бесчеловечное явление. Наверное, нужно аккуратно к этому подойти, наверняка, не все преступления заслуживают такого запрета. А сам запрет должен быть распространен и на время пребывания под заключением и какое-то время после. Пока не ясно выльется ли это в законодательную инициативу, но, как минимум, заслуживает обсуждения», – рассказал Сергей Боярский.

Ранее предложил запретить преступникам давать интервью глава Союза журналистов России. Владимир Соловьев раскритиковал Ксению Собчак за фильм о «скопинском маньяке». Накануне телеведущая выпустила документальный фильм о Викторе Мохове, который освободился в марте после 17 лет заключения.