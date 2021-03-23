Совет НАТО назвал Россию угрозой

Совет НАТО на уровне глав МИД по итогам первого дня работы заявил, что Россия находится в числе современных вызовов, которые представляют опасность для альянса, пишет РИА «Новости».

«Агрессивные действия России представляют угрозу евроатлантической безопасности; терроризм во всех его формах и проявлениях остается перманентной угрозой для всех нас. Авторитарные режимы бросают вызов основанному на правилах мироустройству, включая гибридные и киберугрозы, злонамеренное использование новых технологий», — указано в заявлении.

По мнению Совета, только сотрудничество в рамках трансатлантического альянса позволит странам оставаться в безопасности. При этом НАТО остается оборонительным союзом.

«В ответ на более опасную и непредсказуемую обстановку в сфере безопасности мы значительно укрепляем возможности сдерживания и обороны, потенциал и устойчивость НАТО», — подчеркивается в заявлении.

Согласно документу, на предстоящем саммите НАТО главной повесткой станет разработка новой стратегической концепции, учитывающей все современные угрозы безопасности.

Ранее Генсек НАТО рассказал, как в альянсе относятся к России.