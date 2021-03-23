Генсек НАТО заявил о неопределенности в альянсе по «Северному потоку — 2»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у стран-членов североатлантического альянса нет четкой позиции по проекту газопровода «Северный поток — 2», сообщает «Интерфакс».

«Реальность такова, что в НАТО решения принимаются путем консенсуса», — заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Генсек НАТО отметил, что США и некоторые другие страны альянса выступают против завершения проекта газопровода. Однако ряд стран, в первую очередь Германия и Дания, поддерживают этот проект.

«Считаю, что мы должны быть способны выполнять ключевые задачи, стоящие перед альянсом, несмотря на возникающие разногласия», — резюмировал Столтенберг.

Ранее США потребовали остановить работу над «Северным потоком — 2», заявив о возможном введении санкций против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство газопровода. По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, завершение этого проекта — плохая сделка для Германии, для Украины и для союзников и партнеров США из Центральной и Восточной Европы.