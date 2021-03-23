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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ, 17 февраля 2021 года Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ, 17 февраля 2021 года

Путин привился от коронавируса

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Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, передает РИА «Новости». Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал, что глава государства чувствует себя хорошо и уже в среду, 24 марта, у него будет полноценный рабочий день.

Накануне Путин заявил, что планирует сделать прививку от коронавируса одной из российских вакцин 23 марта. Представитель Кремля подчеркнул, что вакцинация государственного лидера не будет публичным мероприятием.

Также Песков заявил, что Кремль надеется на ускорение темпов вакцинации от коронавируса после решения главы государства Владимира Путина сделать прививку от COVID-19.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.

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