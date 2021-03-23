Путин снял Белозерцева с поста губернатора

Президент России Владимир Путин снял Ивана Белозерцева с поста губернатора Пензенской области в связи утратой доверия, сообщает РИА «Новости».
Иван Белозерцев был задержан в воскресенье, 21 марта, по подозрению в получении взятки от бизнесмена и представителя Пензенской области в Совете Федерации Бориса Шпигеля.
Следствие утверждает, что Белозерцев получил взятку в размере 35 миллионов рублей. Во время обыска у бывшего пензенского губернатора нашли 500 млн рублей.
Кроме Белозерцева и Шпигеля также были задержаны шесть человек.
Белозерцев отказался признать вину. Чуть позже он был лишен членства в «Единой России».
Ранее суд арестовал бизнесмена Шпигеля по делу о взятках губернатору Белозерцеву